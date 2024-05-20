В Меджлисе Туркменистана обсудили вопросы укрепления сотрудничества с КНР

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова и заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Шэнь Юэюэ обсудили возможности дальнейшего развития туркмено-китайских парламентских отношений, сообщает сайт Меджлиса.

Глава туркменского парламента ознакомила китайскую делегацию с работой законодательного органа по обеспечению реформ в различных отраслях страны.

Стороны подчеркнули важную роль парламентских переговоров и групп дружбы для углубления двустороннего сотрудничества, обмена опытом в совершенствовании законодательства и парламентской деятельности.

Собеседники также обменялись мнениями о законодательных основах обеспечения гендерного равенства, роли женщин в общественной жизни и сохранении национального культурного наследия.

Было отмечено, что между Туркменистаном и Китаем имеются широкие возможности для наращивания взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.