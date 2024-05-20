В ведомствах Туркменистана внедряется система электронно-информационного обмена

В Туркменистане осуществляется работе по внедрению в ведомства страны системы электронно-информационного обмена. Об этом на заседании Кабинета Министров доложил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев, передает TDH.

Развертывание системы осуществляется в рамках совместного проекта Программы развития ООН и агентства «Туркменсвязь» с учетом международного опыта.

Реализация проекта призвана способствовать полному задействования системы «Электронное Правительство» в Туркменистане, обеспечению информационной безопасности и цифровизации государственных услуг через портал e.gov.tm.