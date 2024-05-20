В Ашхабаде состоялся праздничный концерт

Праздничный концерт, посвященный Дню конституции и государственному флагу Туркменистана, состоялся вчера во Дворце Мукамов.

Как сообщает МИЦ, в концертной программе прозвучали лирические песни на стихи Махтумкули Фраги, были исполнены музыкальные и хореографические номера.

Скрипачи ансамбля «Мукам» впервые исполнили композицию «Размышление о Махтумкули». Наряду с известными исполнителями и прославленными коллективами в программе концерта приняли участие и молодые таланты, в том числе детский хор «Гунеш».

Концерт проходил на красочном фоне видеоряда с изображениями удивительной природы, национальных узоров, исторических памятников и достижений современного Туркменистана.

Завершился концерт по традиции народным туркменским танцем куштдепди в исполнении фольклорного коллектива Балканского велаята «Дехистан» и танцевальных фольклорных групп со всех регионов Туркменистана.