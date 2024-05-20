В Ашхабаде обсудили туркмено-кыргызское межпарламентское сотрудничество

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова провела встречу с послом Кыргызской Республики в Туркменистане Азизбеком Мадмаровым. Главной темой беседы стало обсуждение перспектив дальнейшего развития туркмено-кыргызского межпарламентского сотрудничества, сообщает сайт Меджлиса.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что углубление двусторонних парламентских связей будет способствовать укреплению туркмено-кыргызских отношений в целом.

Собеседники также отметили важность поддержания межгосударственного взаимодействия посредством парламентской дипломатии, что позволит активизировать двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.