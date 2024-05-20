Армянский симфонический оркестр даст в Ашхабаде концерт, посвященный композитору Бабаджаняну

Фото: armenia.tmembassy.gov.tm

В Ашхабаде прошли встречи руководителей культурных и спортивных ведомств Туркменистана и Армении в рамках Международной конференции министров культуры, посвященной 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Об этом сообщает посольство Туркменистана в Армении.

На переговорах стороны обсудили проведение в октябре в Ашхабаде Дней культуры Армении в Туркменистане и концерта, посвященного выдающемуся армянскому композитору Арно Бабаджаняну. Концерт пройдет в исполнении армянского симфонического оркестра.

Как отметили министр культуры Туркменистана Атагелди Шамурадов и министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, проведение такого концерта станет важным событием в рамках культурного сотрудничества двух стран.

На встрече с председателем Государственного комитета по физкультуре и спорту Аллаберди Сапаровым министр Андреасян рассмотрела вопросы двустороннего спортивного сотрудничества. Обсуждено участие спортсменов в международных мероприятиях, проводимых в обеих странах, и проведение тренировочных сборов на базе Олимпийского городка в Ашхабаде.