Торжественные мероприятия ко Дню Конституции прошли в Ашхабаде

В Ашхабаде прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Конституции. Центральной частью торжеств стала церемония возложения цветов к Монументу Конституции и Главному флагу страны с участием Президента Сердара Бердымухамедова, пишет TDH.

В своем обращении к соотечественникам глава государства подчеркнул, что Основной закон и национальный стяг символизируют незыблемость независимости, суверенитета и приверженность туркменского народа идеалам мира, созидания и гуманизма.

Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, Конституция независимого нейтрального Туркменистана закрепляет основы государственного устройства, вековые понятия о Родине и народе, а также принципы постоянного нейтралитета, признанного на уровне ООН.

Президент особо выделил конституционный принцип, провозглашающий человека высшей ценностью общества и государства. Этот тезис лежит в основе политики страны и девиза «Государство для человека!». Таким образом, благополучие граждан является залогом силы и процветания независимого Туркменистана.

В торжествах также приняли участие представители органов власти, общественных организаций и жители Ашхабада. Праздничные мероприятия проходили по всей стране, демонстрируя единство туркменского народа вокруг Основного закона.