Сказка школьницы из Туркменистана заняла призовое место в международном конкурсе

Лейли Зафарова, ученица Специализированной средней школы №24 города Дашогуз с углублённым изучением иностранных языков заняла 2 место в Международном конкурсе словесного творчества «Фабрика слов-2024».

Работа Лейли Зафаровой была отмечена в номинации «Лучшая сказка».

Как сообщает издание «Туркменистан: золотой век», юные авторы должны были написать на русском языке сказку или рассказ, используя определенные слова: «Маша» и «дерево».

Лейли Зафарова написала добрую сказку о девочке и волшебном дереве, исполняющем любые желания. Стоит отметить, что Лейли — победительница велаятской олимпиады по русскому языку, постоянный участник различных литературных конкурсов.

«Мне нравится сочинять стихи и разные истории, – рассказывает Лейли. – в своей сказке я хотела донести до людей, что доброта и понимание очень важны в нашей жизни. Иногда один правильный поступок способен повлиять на многое».

География конкурса охватила 37 стран, на рассмотрение жюри было подано 510 сказок и рассказов. Жюри выбрало 32 работы, занявшие призовые места в разных номинациях и возрастных категориях.

Всем лауреатам конкурса организаторы вышлют по почте памятные подарки, дипломы, а также сборник с их сказками и рассказами, отмечает источник.