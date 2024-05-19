«Здесь я повстречал леопарда»: в туркменских заповедниках внедрят «умное» патрулирование

Представлена новая компьютерная программа, позволяющая на виртуальной карте фиксировать встречи с редкими животными, следы браконьерства и другие события, происходящие на территории заповедников. Об этом говорится в статье в газете «Нейтральный Туркменистан».

О новой системе, основанной на ГИС-технологиях, рассказали в Ашхабаде на семинаре для сотрудников Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и заповедников, к которому в формате видеоконференции присоединились специалисты по биоразнообразию из Кыргызстана и Казахстана.

Программа, разработанная при участии региональной программы Германского общества по международному сотрудничеству, позволяет накапливать данные о дикой природе в электронном формате, что в дальнейшем может стать стандартом природоохранного дела в стране.

Программа была протестирована в Койтендагском государственном природном заповеднике (Лебапский велаят) и Балканском управлении охраны окружающей среды. Она позволяет не только фиксировать встречи с животными, но и прокладывать виртуальное отображение маршрута пользователя, время, потраченное на наблюдение или работу в питомнике, хранить точки получения данных с «фотоловушек», справки, протоколы, другие документы.

Использование такой технологии позволит создать общую электронную «копилку», где все заповедные «журналы инспектирования» будут находиться на центральном сервере госорганизации, связаны между собой, а доступ к полной информации будет открыт для анонсируемой аудитории.