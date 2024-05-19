В Ашхабаде прошел научный форум, посвященный 300-летию Махтумкули

Ашхабад стал местом проведения Международной научной конференции «Кладезь разума Махтумкули Фраги», приуроченной к 300-летнему юбилею великого туркменского поэта и мыслителя. Форум, организованный Институтом языка, литературы и национальных рукописей АН Туркменистана, объединил ученых и экспертов из более чем 30 стран мира, сообщает TDH.

Открывая конференцию, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул огромное значение творческого наследия Махтумкули для развития туркменской и мировой литературы. Его произведения, пропитанные гуманистическими идеями, воспевают любовь, мудрость и человеческое достоинство, служа путеводной звездой для всего человечества.

Зарубежные делегаты, среди которых были представители ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ, высоко оценили усилия Туркменистана по популяризации классического наследия. Они выразили признательность за приглашение и высокий уровень организации мероприятия, укрепляющего гуманитарные связи и диалог между народами.

В рамках форума ученые обсуждали литературное и философское наследие Махтумкули, изучали взаимосвязи языков и литератур Востока. Участники подчеркнули особую ценность рукописных трудов великого поэта как объектов дальнейших научных исследований.