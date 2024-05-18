«Туркменгаз» работает над увеличением добычи в регионах Туркменистана

Государственный концерн «Туркменгаз» проводит работы по бурению новых скважин в Марыйском и Лебапском велаятах Туркменистана с целью увеличения добычи природного газа в этих регионах. Об этом на очередном заседании Кабинета Министров доложил вице-премьер Батыр Аманов, курирующий топливно-энергетический сектор, передает TDH.

Президент Сердар Бердымухамедов, резюмируя доклад, подчеркнул важность добычи дополнительных объемов углеводородного сырья. В этой связи глава государства поручил вице-премьеру осуществлять контроль за работой Государственной корпорации «Туркменгеология», занимающейся геологоразведкой и освоением месторождений нефти и газа.