Президент Туркменистана обсудил перспективы сотрудничества с российской компанией

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с руководителем российской компании «Возрождение» Игорем Букато. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двустороннего сотрудничества и перспективных направлениях его дальнейшего развития с учетом имеющегося разностороннего потенциала и масштабной градостроительной программы, реализуемой в Туркменистане, пишет МИЦ.

Было отмечено, что компания «Возрождение» уже реализует в столице Туркменистана ряд важных инфраструктурных проектов. Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, претворяя в жизнь стратегию инновационного развития, заинтересован в применении передового зарубежного опыта и современных технологий во всех отраслях экономики. В этой связи он выразил готовность рассмотреть конкретные предложения российских партнеров, направленные на углубление взаимовыгодного сотрудничества.

Игорь Букато, в свою очередь, заверил, что компания «Возрождение» намерена активно участвовать в реализации масштабных проектов в Туркменистане, используя свой богатый опыт и современные технологические решения.

Встреча прошла в конструктивном и дружественном духе, подтверждая заинтересованность сторон в дальнейшем наращивании многопланового партнерства.