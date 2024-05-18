Президент Туркменистана направил обращение участникам конференции к 300-летию Махтумкули

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил приветственное обращение участникам Международной научной конференции «Кладезь разума Махтумкули Фраги», посвященной 300-летию великого туркменского поэта и мыслителя, передает TDH.

В своем послании глава государства поздравил ученых и гостей из разных стран с началом работы форума, который, по его словам, имеет большое значение для глубокого изучения богатого литературного наследия Махтумкули Фраги.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что жизненная философия и идеи мудрого Фраги влияют на миллионы людей, вдохновляя высокими чувствами человеческой души. Созданная поэтом-классиком уникальная поэзия воспевает великую любовь, человеческое достоинство, мудрость и гуманизм.

В обращении также подчеркивается, что ценные наставления Махтумкули о нравственности, патриотизме и красоте составляют основы государственной политики Туркменистана. Торжества в честь 300-летия поэта проходят при содействии ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ.

Президент Туркменистана пожелал участникам конференции успехов в научной и творческой деятельности, направленной на продвижение гуманистических идеалов всемирно известного туркменского мыслителя.