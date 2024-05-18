Президент Туркменистана выступил на церемонии открытия памятника поэту Махтумкули Фраги
Вечером 17 мая в южной части туркменской столицы при участии Президента Сердара Бердымухамедова состоялось открытие монумента Махтумкули Фраги и нового культурно-паркового комплекса.
В мероприятии приняли участие председатель Меджлиса, члены правительства, руководители министерств, отраслевых ведомств, военных и правоохранительных органов, хяким города Ашхабад, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств и миссий, а также зарубежные гости и широкая общественность.
Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, глава государства обратился к собравшимся с приветственным словом:
«Дорогие соотечественники!
Уважаемые участники торжества!
Сегодня туркменский народ отмечает большой праздник.
В прекрасном уголке нашей столицы Ашхабада, в предгорьях Копетдага, мы принимаем участие в церемонии открытия великолепного монумента великому сыну туркмен, выдающемуся мыслителю Востока Махтумкули Фраги и культурно-паркового комплекса, носящего имя поэта-классика. Сердечно поздравляю всех вас с этим торжеством по случаю 300-летия со дня рождения поэта-классика, проводимом на международном уровне в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги».
Дорогие соотечественники!
Уважаемые участники торжества!
В нашей стране 2024 год объявлен годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».
Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг инициировал проведение на высоком уровне празднования 300-летия со дня рождения великого мыслителя Махтумкули Фраги, популяризацию в мире произведений поэта, ставших общечеловеческой ценностью.
Уважаемый Аркадаг в своём стихотворении «Кладезь разума Махтумкули Фраги», воспевая богатое творчество поэта-мыслителя, ещё больше превознёс его честь и авторитет. Каждое слово, каждая строка этого стихотворения имеет очень глубокий смысл.
«Путь поэта изначально как таинствен, так и прост,
Торжественно заступает он на свой бессменный пост.
У подножья Копетдага встал сегодня во весь рост
Его Высочество Махтумкули Фраги».
Эти слова Героя-Аркадага служат символом особого почитания литературного наследия Махтумкули Фраги.
Строительство культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy» неразрывно связано с мудрыми идеями Национального Лидера туркменского народа. Мечты поэта-мыслителя о государственности, независимости, единстве сбылись в нынешнюю счастливую эпоху.
Это находит наглядное отражение в стихотворении Махтумкули Фраги «Будущее Туркмении»:
«Единой семьёй живут племена,
Для тоя расстелена скатерть одна,
Высокая доля Отчизне дана,
И тает гранит пред войсками Туркмении».
Уважаемые участники торжества!
Произведения великого мыслителя пробуждают в каждом гражданине страны любовь к родному народу, любимой Отчизне, мощному государству. Содействуют воспитанию у наших поколений высокой нравственности с тем, чтобы они выросли образованной молодёжью, профессионалами своего дела, достойными творить благие дела для страны и народа, всего человечества.
Известные туркменские и зарубежные поэты и прозаики, учёные, литературоведы, художники, мастера декоративно-прикладного искусства, бахши-музыканты создали образцовые произведения, посвящённые великому поэту. Эти произведения обрели огромное значение в изучении и широкой популяризации в народе богатого литературного наследия мудрого поэта.
В целях награждения граждан нашей страны и иностранных граждан за большие заслуги в бережном сохранении, изучении и популяризации богатого и бесценного литературного наследия великого мастера учреждена юбилейная медаль Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna». Этой медали, а также Международной премии имени Махтумкули будут удостоены многочисленные соотечественники и иностранные граждане.
Дорогие соотечественники!
Уважаемые участники торжества!
Туркменский народ – народ, создавший на протяжении тысяч лет своей истории духовные и культурные ценности, оказавшие огромное влияние на развитие человечества.
Произведения поэта навсегда вошли в общечеловеческую сокровищницу мировой литературы.
Выдающиеся произведения мастера слова народ учил наизусть. Наши бахши-музыканты, создав песни на его глубоко содержательные стихотворения, донесли их до наших дней.
Именно поэтому праздник туркменского поэта-классика сегодня широко отмечается на всей Земле.
Уважаемые участники торжества!
В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства осуществляются масштабные работы во имя дальнейшего повышения уровня жизни народа, социально-экономического развития Отчизны.
В столице и регионах страны продолжается широкомасштабное строительство современных зданий и объектов, современных дорог.
Открытие построенного по инициативе Героя-Аркадага в уникальном уголке прекрасной столицы культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy» является событием исторического значения.
В этом парковом комплексе установлены скульптуры зарубежных писателей-поэтов, что выступает ещё одним ярким символом торжества дружбы и братства в суверенном государстве, о котором мечтал Махтумкули Фраги.
Культурно-парковый комплекс «Magtymguly Pyragy» станет самым посещаемым местом граждан нашей страны и зарубежных гостей. Здесь при участии туркменских и зарубежных поэтов и прозаиков регулярно будут проводиться вечера поэзии, творческие встречи, песенно-музыкальные выступления.
Этот парковый комплекс будет иметь большое значение в повышении творческого потенциала страны.
Уважаемые участники торжества!
Как вы знаете, до настоящего времени в ряде зарубежных государств установлены и устанавливаются памятники Махтумкули Фраги. Подобные благие дела ещё больше укрепляют мосты дружбы и братства между народами.
Осуществляемая в стране деятельность по глубокому изучению жизни и творчества поэта-мыслителя получила большую поддержку со стороны авторитетных международных организаций и стран мира. Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) 2024 год объявлен «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги». Коллекция рукописей Махтумкули Фраги внесена в реестр «Память мира» Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
В Список знаменательных дат совместного празднования Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры включено 300-летие со дня рождения поэта. Всё это – дань высокого уважения великому мастеру слова туркменского народа.
Дорогие соотечественники!
Уважаемые участники торжества!
Ещё раз сердечно поздравляю вас с открытием великолепного памятника великому сыну туркменского народа, поэту всех времён Махтумкули Фраги и культурно-паркового комплекса!
Желаю всем крепкого здоровья, долголетия, счастливой жизни и больших успехов!».