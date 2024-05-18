Председатель Халк Маслахаты поздравил Президента Туркменистана с Днём Конституции и Государственного флага

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов направил сердечные поздравления Президенту Сердару Бердымухамедову по случаю отмечаемого сегодня Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана, пишет TDH.

В послании, в частности, говорится:

«Глубокоуважаемый Президент Туркменистана!

От всей души поздравляю Вас от имени Халк Маслахаты Туркменистана с Днём Конституции и Государственного флага Туркменистана, с большим воодушевлением празднуемым в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги»!

Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и успехов в ответственной деятельности, направленной на вывод Отечества на новые высоты развития, повышение международного авторитета страны, обеспечение благополучной и счастливой жизни народа.

Уважаемый Президент!

Под Вашим руководством в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги», основываясь на принципах гуманизма Основного Закона, гарантирующего защиту прав и свобод человека, признанных высшей ценностью общества и государства, под зелёным Стягом, ставшим нацио­нальной гордостью, новый исторический период Туркменистана ознаменован великими инициативами и современными преобразованиями.

Сегодня наша независимая, постоянно нейтральная страна, следуя воле наших предков жить в согласии, мире и спокойствии, беречь национальные ценности и интересы, гарантировать права и свободы каждого гражданина, обеспечивать мир и единство в обществе, укреп­лять основы народной власти и верховенства закона, олицетворяет эти принципы, основываясь на Конституции нашей страны.

Высокочтимый Президент!

Под Вашим мудрым руководством в новый исторический период были внесены изменения и дополнения в Конституцию Туркменистана, а создание Халк Маслахаты Туркменистана имеет историческое значение в укреплении фундамента стабильности и законодательно-правовых основ государства, в совершенствовании государственного управления. Данные конституционные реформы, направленные на совершенствование конституционного устройства страны, децентрализацию народной власти и создание надёжных правовых основ для успешной реализации масштабных программ, укрепили международный авторитет страны как государства с развитой правовой и политической системой.

Уважаемый Аркадаглы Герой Сердар!

Вашими усилиями наполненные преобразованиями исторические дни эры Возрождения новой эпохи могущественного государства – открытие в предгорьях Копетдага культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy» и статуи Махтумкули Фраги, реконструированной площади Главного флага в городе Ашхабад, высокоорганизованное проведение различных праздничных мероприя­тий и встреч совместно с международным сообществом – являются ярким символом нашего счастливого периода и динамичного развития страны.

В результате Ваших внешнеполитических принципов, направленных на укрепление эффективного регионального и международного сотрудничества, безопасности и устойчивого развития, а также позитивных инициатив по развитию парламентских отношений, Туркменистан превратился в центр мира, братства и дружбы. Зелёный Стяг, гордо реющий перед зданием Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, прославляет постоянный нейтралитет, миролюбивую политику и активную роль Туркменистана на международной арене.

Высокочтимый Президент!

Основной Закон Туркменистана выступает прочной правовой основой социально-экономических реформ, осуществляемых под Вашим руководством, и направлен на процветание и развитие Отчизны, обеспечение счастливой и благополучной жизни народа.

Главная цель ответственной деятельности, проводимой для обеспечения в стране славного будущего нашего народа, заключена в обеспечении счастливой и благополучной жизни каждого человека в процветающем Туркменистане, созидательном труде во имя приумножения могущества родной Отчизны, создании прочного политического, социально-экономического фундамента для надёжного будущего молодых поколений. Твёрдо уверен, что эти великие начинания будут всегда успешными.

Уважаемый Президент!

Ещё раз от имени Халк Маслахаты Туркменистана от всего сердца поздравляю Вас с Днём Конституции Туркменистана и Государственного флага Туркменистана.

Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и успехов в общечеловеческих начинаниях в интересах народа и страны».