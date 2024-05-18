Посол Узбекистана в Туркменистане ознакомился с ходом строительства зоны приграничной торговли

Посол Узбекистана в Туркменистане Акмалжон Кучкаров совершил рабочий визит в Дашогузский велаят. В рамках визита он посетил строительную площадку туркмено-узбекской зоны приграничной торговли. Здесь дипломат ознакомился с ходом проводимых работ по возведению Торгового центра, сообщает uzdaily.uz.

В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 5 октября 2021 года, на территории Хорезмской области Узбекистана и Дашогузского велаята Туркменистана строятся торговые центры – зоны приграничной свободной торговли площадью по 3 га каждая.

Строительные работы по возведению Торгового центра в туркмено-узбекской приграничной зоне в Дашогузской области начались в июле 2023 года, сдача объекта в эксплуатацию намечена на июль 2025 года.

На территории Шаватского района Хорезмской области также началось строительство Торгового центра в соответствии с Постановлением Президента Узбекистана от 28 февраля этого года.

Запуск зон приграничной торговли послужит созданию новых возможностей для реализации экономического потенциала Хорезмской и Дашогузской областей, а также повышению благосостояния местного населения, отмечает источник.