Парламент Туркменистана наращивает законодательную работу и парламентские связи

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел в цифровом формате очередное заседание Кабинета Министров, на котором обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

Председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова проинформировала о законотворческой деятельности, направленной на правовое обеспечение различных сфер государственной жизни, передает TDH.

В частности, сообщалось о подготовке проектов законодательных актов, регулирующих сферы санитарно-эпидемиологического благополучия населения, физической культуры и спорта, государственной научно-технической политики, семеноводства и другие. Также разрабатывается законопроект о культурном наследии великого туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Гулманова рассказала о мерах по расширению контактов с парламентами различных стран и сотрудничеству с международными организациями. Так, во время встречи с делегацией во главе с председателем японо-туркменской межпарламентской группы дружбы, членом Палаты представителей парламента Японии, обсуждалось дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия. Кроме того, прошла видеоконференция членов парламентской группы дружбы между Меджлисом Туркменистана и Федеральным Национальным советом ОАЭ.

Депутаты Меджлиса участвуют в семинарах по совершенствованию законотворческой деятельности, проводимых международными организациями совместно с профильными структурами Туркменистана. Они также принимают участие в мероприятиях по разъяснению населению значения реформ, проводимых под руководством Президента, и принимаемых законов. Парламентарии присутствуют на встречах и форумах, посвященных Дню Конституции и Государственного флага.

Резюмируя информацию, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал необходимость продолжить принятие новых правовых актов и совершенствование законов. Он также отметил важность дальнейшего развития отношений с авторитетными международными организациями и парламентами зарубежных стран.