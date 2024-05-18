Министры культуры обсудили наследие Махтумкули на конференции в Ашхабаде

В Ашхабаде завершился первый день двухдневной Международной конференции на уровне министров культуры зарубежных государств, посвященной 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, сообщает TDH.

На открытии форума присутствовали делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья, представители влиятельных международных структур, в том числе ТЮРКСОЙ, ОЭС, СНГ.

С приветственным словом к собравшимся обратился Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, отметив важность популяризации литературного наследия Махтумкули Фраги во всем мире.

В своих выступлениях гости конференции подчеркнули, что величие народа во многом определяют выдающиеся личности. Махтумкули Фраги был назван одним из великих сынов туркменского народа, подаривших свой талант всему миру. Он по праву считается основоположником классической туркменской литературы.

В рамках первого дня форума его делегаты приняли участие в торжественном открытии монументального памятника и культурно-паркового комплекса «Махтумкули Фраги» в Ашхабаде. 18 мая конференция продолжит работу в формате тематических секций по изучению жизни, творчества и философии классика туркменской литературы.

Иностранные гости также посетят достопримечательности туркменской столицы и примут участие в праздновании Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана.