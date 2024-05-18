Генсек МПА СНГ поздравил Президента Туркменистана с Днем Конституции и Государственного флага

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств Дмитрий Кобицкий направил поздравительное послание Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Дня Конституции и Государственного флага страны, сообщает TDH.

В своем обращении Кобицкий подчеркнул, что Конституция является гарантом формирования сильного и независимого государства, в котором права и свободы человека признаны высшей ценностью, а Государственный флаг — национальной гордостью туркменского народа.

Генсек МПА СНГ отметил, что Основной Закон помогает гражданам Туркменистана твердо и последовательно строить процветающую и свободную страну, успешно отстаивая ее фундаментальные интересы.

От имени Межпарламентской Ассамблеи СНГ Кобицкий пожелал Президенту Сердару Бердымухамедову и всему дружественному туркменскому народу мира и процветания.