В Туркменистане идет отбор кандидатов на обучение в турецком вузе по специальности пилот

Авиакомпания «Туркменистан» сообщила о проведении отбора кандидатов на обучение в Университете авиационной ассоциации Турецкой Республики по профессии пилот сроком на 4 года.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», плата за обучение производится за счёт Авиакомпании . Расходы, не связанные с обучением (общежитие, медицинская страховка, ежедневное питание, проезд) покрываются кандидатом.

Документы принимаются до 31 мая по адресу: город Ашхабад, улица А.Аннаева, Акционерное общество открытого типа Авиакомпания «Туркменистан», телефон: (+99312) 23-47-88.

Порядок отбора кандидатов:

На обучение на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов принимаются юноши, имеющие гражданство Туркменистана, состояние здоровья которых отвечает требованиям Медицинского центра агентства Türkmenhowaýollary (ICAO), имеющие образование не ниже общего среднего, не старше 25 лет (имеющие военный билет). Обучение начинается после предварительного собеседования Акционерного общество открытого типа «Авиакомпания «Türkmenistan», собеседования (экзамена) представителей Университета авиационной ассоциации Турецкой Республики и осмотра медицинской комиссии в городе Анкара Турецкой Республики. Прохождение осмотра в Медицинском центре Международного аэропорта Ашхабада агентства Türkmenhowaýollary осуществляется в течение 15 дней.

Перечень официальных документов:

анкета установленного образца;

личный паспорт (оригинал и копия);

военный билет (оригинал и копия);

документ об общем среднем, средне-профессиональном и высшем образовании (оригинал и копия);

справка из нарко-­ и психдиспансера;

медицинская справка по образцу, установленному Медицинским центром агентства Türkmenhowaýollary;

характеристика с последнего места обучения (работы, воинской части);

восемь единиц фотокарточки размером 3х4 см;

заверенная копия трудовой книжки (при наличии);

учащиеся школ, являющиеся победителями государственных предметных олимпиад, участвовавшие в международных олимпиадах по общим предметам, члены сборных команд Туркменистана предоставляют копии соответствующих документов, подтверждающих данный факт.

Вступительные экзамены проводятся по предметам: английский язык (умение разговаривать, писать и читать на английском языке), математика и физика (приветствуется наличие сертификатов о прохождении дополнительных курсов по данным предметам). Приветствуется знание других иностранных языков.

С кандидатами, сдавшими все экзамены, будет заключён трёхсторонний договор (Авиакомпания, Студент и Поручитель) на обучение в высших образовательных учреждениях иностранных государств. Согласно договору студент после успешного завершения обучения, приступив к работе, обязан отработать в Авиакомпании на протяжении 10 лет по специальности образования.

Вступительные экзамены проводятся в Школе подготовки авиационного персонала агентства Türkmenhowaýollary в городе Ашхабаде в период с 01 по 30 июня.