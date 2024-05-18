В Туркменистане выпустили сувенирную продукцию в честь 300-летия Махтумкули Фраги
Фото: turkmenistan.gov.tm
В Туркменистане в честь празднования 300-летия великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, вышла серия сувенирной текстильной продукции.
Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», в числе новинок – футболки с изображением Махтумкули Фраги, тканевые сумки-шопперы с текстовым принтом и многое другое.
Также по случаю провозглашения города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году и приближающегося празднования Дня города Ашхабада в продажу поступили яркие футболки с изображением туркменской столицы и древнего Анау.