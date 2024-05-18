В Ашхабаде состоялся тренинг по раннему вмешательству в уходе за детьми

В Ашхабаде, в здании ООН с 13 по 17 мая состоялся тренинг по раннему вмешательству в уходе за детьми.

Как сообщает издание «Туркменистан: золотой век», обучающий курс проводился представительством Детского фонда ООН в стране совместно с Санкт-Петербургским институтом раннего вмешательства.

Институт предлагает уникальные образовательные программы для специалистов по ранней помощи и развития детей, от базовой подготовки до специальных знаний в области педагогики, логопедии, психологии.

Национальные специалисты получили навыки и знания, необходимые в раннем вмешательстве по уходу за детьми, в том числе навык предоставления инклюзивных услуг.

Ранняя помощь детям и их семьям – это комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям и их семьям. Он направлен на содействие физическому и психическому развитию детей, формирование позитивного взаимодействия и отношений детей и родителей, включение детей в среду сверстников и их интеграцию в общество, а также на повышение компетентности родителей, отмечает источник.