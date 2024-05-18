В Ашхабаде прошел форум Türkmen–Hytaý zenanlarynyň dünýäsi

В Ашхабаде состоялся форум Türkmen–Hytaý zenanlarynyň dünýäsi с участием китайской делегации во главе с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Шень Юэюэ, сообщает TDH.

Мероприятие было приурочено к празднованию 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

На форуме почетных гостей тепло встретила супруга Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулгерек Бердымухамедова. Она отметила глубокие исторические и культурные связи между туркменским и китайским народами.

Супруга Героя-Аркадага напомнила о недавнем визите Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в Китай, что укрепило двустороннее сотрудничество.

Во время встречи внучка супруги Национального Лидера туркменского народа Огулгерек Бердымухамедовой рассказала, что во время прошлогодней поездки с дедом в Китай ей подарили игрушечную панду. Это произвело на нее большое впечатление и вдохновило создать вышивку с национальным орнаментом. Девочка попросила передать ее изделие в подарок семье Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Госпожа Шень Юэюэ с благодарностью приняла этот уникальный подарок.

Со своей стороны, заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР Шень Юэюэ также преподнесла супруге Героя-Аркадага памятный подарок. В завершение визита госпожа Огулгерек Бердымухамедова подарила китайской гостье книгу председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Arşyň nepisligi, посвященную искусству туркменского ковроткачества, как символ древней культуры туркменского народа.

В ходе форума участники подчеркнули роль женщин в развитии межгосударственных отношений и важность сохранения национальных традиций. Делегаты осмотрели выставку туркменского прикладного искусства с экспонатами ковроткачества, вышивки, ювелирных изделий. Госпожа Шень Юэюэ высоко оценила радушный прием и возможность ознакомиться с культурным наследием туркменского народа.