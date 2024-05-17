Ректор туркменского вуза посетил исследовательский технологический университет в Казани

Ректор Инженерно-технологического университета им.Огузхана Гурбанмырат Мезилов посетил Казанский национальный исследовательский технологический университет.

Визит состоялся 16 мая с участием второго секретаря Генерального консульства Туркменистана в Казани Аширали Назарова, сообщает пресс-служба КНИТУ. В ходе визита состоялась встреча с ректором КНИТУ Юрием Казаковым.

Стороны обсудили вопросы международного взаимодействия в области высшего образования. Туркменская сторона заинтересована в академическом обмене, совместных научных проектах и развитии международных программ. Пользуясь случаем, ректор Г.Мезилов пригласил казанских коллег принять участие в Международной научно-практической конференции «Важные направления «зеленой» экономики: эко,- нано-, био- и информационные технологии», которая пройдет в июне на базе Университета имени Огузхана.

В этот же день Гурбанмырат Мезилов провел встречу с туркменскими студентами КНИТУ. Проректор по учебной работе КНИТУ Дильбар Султанова отметила, что студентов из Туркменистана отличает особая культура: взаимовыручка, коллективизм, уважение к наставникам.

Ректор Мезилов поблагодарил руководство вуза за неизменную всестороннюю поддержку туркменских студентов, заботу о них, напутствуя студентов, подчеркнул: «Вы — наше будущее, ваших знаний ждет химическая отрасль страны!».

Пребывание ректора туркменского вуза в Казани проходило в рамках участия Туркменистана в международном форуме «Россия — исламский мир».