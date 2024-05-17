Президент Туркменистана поздравил участников Международной конференции министров культуры

Сегодня в Ашхабаде стартует Международная конференция на уровне министров культуры, посвящённая 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, сообщает TDH.

По этому случаю Президент Сердар Бердымухамедов обратился с поздравительным посланием, в котором, в частности, говорится:

«Уважаемые участники Международной конференции!

Дорогие гости!

Искренне поздравляю с началом работы Международной конференции на уровне министров культуры, посвящённой 300-летию со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги!

В настоящее время успешно продолжаются начатые Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом великие преобразования, приумножается авторитет нашей страны на международной арене. Проводится большая работа во имя последовательного развития сотрудничества Туркменистана с государствами мира и международными организациями. Успешно реализуются масштабные программы, направленные на укрепление мира в регионе и на планете, развитие взаимовыгодного, равноправного партнёрства.

Систематическое упрочение отношений со странами мира и международными организациями является одним из приоритетных направлений внешней политики нашего нейтрального государства. Именно это обусловило эффективный характер налаженного сотрудничества с Организацией Объединённых Наций и её специализированными структурами, Содружеством Независимых Государств, Европейским Союзом, Организацией экономического сотрудничества, Организацией исламского сотрудничества, Международной организацией тюркской культуры.

Уважаемые участники Международной конференции!

Проведение Международной конференции на уровне министров культуры по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги имеет важное значение. Форум придаст мощный импульс расширению взаимовыгодного сотрудничества в сфере культуры, дальнейшей деятельности в этой области, глубокому изучению и широкой популяризации в мире богатого литературного наследия Махтумкули Фраги. Ибо великий поэт и мыслитель Махтумкули Фраги, призывавший через свои стихотворения народы мира к единству, дружбе, братству и гуманизму, мечтал о торжестве мира на всей Земле.

2024 год объявлен в независимом нейтральном Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги» в честь великого мастера слова, что имеет глубокий смысл. В стихотворении «Кладезь разума Махтумкули Фраги» Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг, сравнивая творчество поэта и философа с кладезем разума, показывает, что его глубоко содержательные произведения навсегда остаются в душе человека, а мудрые мысли имеют общечеловеческое значение.

Как известно, 2024 год провозглашён ТЮРКСОЙ «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги», а город нашей страны – Анау объявлен культурной столицей тюркского мира. Коллекция рукописей Махтумкули Фраги внесена в Международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира». 300-летний юбилей поэта и философа включён в Список памятных дат, которые будут праздноваться совместно с ЮНЕСКО в 2024–2025 годах. Эти исторические события являются наглядным свидетельством роста международного авторитета суверенного Туркменского государства в замечательную эпоху, о которой мечтал великий поэт, широкой поддержки мировым сообществом внутренней и внешней политики нейтрального Туркменистана, основанной на миролюбии, дружбе и братстве.

Уважаемые участники конференции!

Особый смысл заключается в том, что проведение данной Международной конференции совпадает с церемонией открытия культурно-паркового комплекса «Махтумкули Фраги» и памятника великому туркменскому поэту. Стихотворения Махтумкули переведены на десятки языков мира и изданы, его памятники воздвигнуты в зарубежных странах. Это свидетельствует о высоком авторитете поэта и мыслителя, мировом почитании его творчества. А установление в культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги» статуй известных писателей, поэтов, философов народов мира символизирует, что на священной туркменской земле сбылись мечты поэта и мыслителя о дружбе, братстве и единении.

В рамках Международного форума, посвящённого славному юбилею великого философа, вы примите участие и в мероприятиях, проводимых по случаю Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана, посетите очаги культуры в Ашхабаде и уникальном в регионе городе Аркадаг. Это позволит вам ближе ознакомиться с богатым культурным наследием туркменского народа, достигнутыми в настоящее время рубежами. Уверен, что столь насыщенная по содержанию конференция будет содействовать определению новых направлений международного сотрудничества в сфере культуры, обмену опытом в духе дружбы и братства.

Уважаемые участники Международной конференции!

Дорогие гости!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с началом работы Международной конференции, проводимой в независимом нейтральном Туркменистане на уровне министров культуры по случаю 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в работе!».