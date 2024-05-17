Президент Туркменистана поздравил с Днем Конституции Короля Норвегии

В честь национального праздника Норвегии – Дня Конституции – Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил теплые поздравления Королю Харальду V, пишет TDH.

Глава Туркменского государства пожелал монарху крепкого здоровья и благополучия, а норвежскому народу – мира, процветания и дальнейшего прогресса.

В своем поздравлении Сердар Бердымухамедов выразил искренние наилучшие пожелания Королю и гражданам Королевства Норвегия по случаю этого знаменательного дня.