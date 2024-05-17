Новый цементный завод и водоочистное сооружение повысят экономический потенциал Ахалского велаята Туркменистана

В Ахалском велаяте Туркменистана при участии Президента Сердара Бердымухамедова состоялось открытие двух важных промышленных объектов — второй очереди Бахерденского цементного завода мощностью 1 млн тонн цемента в год и водоочистного сооружения в поселке Яшлык мощностью 30 тыс. кубометров в сутки.

Новые производственные мощности станут дополнительными локомотивами для национальной экономики страны, пишет в своем аналитическом материале издание «Вестиабад».

Развитие промышленной инфраструктуры является приоритетным направлением в экономической политике главы государства. Строительный сектор — ведущая отрасль, ориентированная на индустриализацию, создание транспортной и социальной инфраструктуры, производство импортозамещающей и экспортной продукции.

Рациональное использование водных ресурсов — еще один приоритет социально-экономической стратегии Туркменистана. Новое водоочистное сооружение внесет вклад в устойчивое водоснабжение региона. В целом открытие промобъектов демонстрирует курс на повышение благосостояния населения.