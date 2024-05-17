Завершился визит Национального Лидера туркменского народа в Казань

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил рабочий визит в Республику Татарстан Российской Федерации и вернулся в Ашхабад, сообщает TDH. Целью поездки было укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между двумя странами на взаимовыгодной основе.

После посещения ряда мероприятий в Казани глава высшего органа народной власти Туркменистана и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов проследовали в Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая. Они подтвердили неизменную приверженность Туркменистана и Татарстана дружественным отношениям и намерение развивать полномасштабное сотрудничество.

Поблагодарив главу Татарстана за радушный прием и гостеприимство, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов поднялся на борт самолета и отбыл на Родину. После перелета в Ашхабад авиалайнер Национального Лидера туркменского народа приземлился в столичном Международном аэропорту, где его встретили официальные лица.