Для туркменистанцев открыта возможность обучения в вузах Италии

Посольство Италии в Туркменистане сообщило о начале предварительной регистрации для зачисления в вузы Италии для иностранных студентов на 2024-2025 академический год.

Для получения информации, касающейся процедур въезда, пребывания, зачисления иностранных студентов и признание соответствующих квалификаций необходимо посетить веб-портал Universitaly.

Иностранные студенты, которым необходима въездная виза, уже могут предварительно зарегистрироваться в учреждениях высшего образования, используя исключительно портал Universitaly, отмечает Посольство.