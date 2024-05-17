Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать исламскую инициативу во имя мира

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул инициативу по разработке «Исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия» в ходе выступления на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Казани, сообщает TDH.

Эта инициатива рассматривается Ашхабадом как комплекс подходов на основе исламских постулатов о мире, добре и справедливости, обращенный ко всем народам планеты, заявил глава высшего органа народной власти Туркменистана.

Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что исламские страны могут сыграть значимую роль в продвижении мира и доверия. Он призвал максимально содействовать деэскалации конфликтов, переводу их в переговорное русло и утверждению культуры консенсуса в международных делах.

Национальный Лидер туркменского народа предложил обсудить «Исламскую инициативу» с Организацией исламского сотрудничества и другими международными структурами и после согласования выдвинуть ее в качестве официального документа на одной из сессий Генассамблеи ООН.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что инициатива будет открыта для присоединения всех государств. Он выразил уверенность, что она найдет отклик у мирового сообщества, подав сигнал о консолидированных усилиях исламской уммы влиять на мировые процессы и достижение согласия.