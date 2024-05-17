Гурбангулы Бердымухамедов посетил выставку Russia Halal Expo

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил масштабную выставку инвестиционных и инфраструктурных проектов Russia Halal Expo, которая прошла в рамках XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» в Казани, передает TDH.

Национальный павильон Туркменистана стал одной из ключевых экспозиций на выставке. Он ярко продемонстрировал достижения страны во всех ведущих секторах экономики, включая частный сектор. Посетители могли воочию убедиться в огромном потенциале для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами и реализации инвестиционных проектов.

Большая часть туркменского павильона была оформлена в виде современного торгового комплекса с рядами свежих овощей, фруктов, мясных деликатесов и всевозможной продукцией отечественной пищевой индустрии. Этот живописный натюрморт изобилия наглядно демонстрировал результаты экономических реформ по обеспечению благополучия граждан, инициированных Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым.

Отдельный раздел был посвящен туркменскому транспортно-логистическому сектору. Здесь были представлены макеты разных видов транспорта, столичного аэропорта с передовой инфраструктурой для авиа и мультимодальных грузоперевозок. Туркменистан становится важным транзитным узлом региона и крупным логистическим хабом благодаря выгодному расположению.