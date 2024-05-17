Гурбангулы Бердымухамедов выступил на форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024»

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Республику Татарстан Российской Федерации в качестве почётного гостя принял участие в XV Международном экономическом форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024», пишет TDH.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич!

Уважаемые участники!

Дамы и господа!

Прежде всего позвольте тепло поприветствовать всех собравшихся и выразить слова благодарности Раису Республики Татарстан, уважаемому Рустаму Нургалиевичу Минниханову за приглашение принять участие и выступить на этом важном Форуме.

Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы отметить огромную роль Рустама Нургалиевича в укреплении братских отношений между Туркменистаном и Республикой Татарстан, его личные многолетние заслуги в расширении экономических, культурных, научных, образовательных, спортивных связей c нашей страной.

Закономерно, что Раис Республики Татарстан пользуется большим уважением и авторитетом у всего туркменского народа. Мы видим в его лице не просто руководителя одного из самых развитых регионов России, с которым наша страна на протяжении многих лет развивает взаимовыгодные отношения, но и верного, преданного друга, неуклонного и всестороннего прагматика братских туркмено-татарстанских связей как важнейшего фактора успешного наращивания стратегического партнёрства между Туркменистаном и Российской Федерацией. Позвольте выразить Вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, за это огромную признательность.

И конечно, следует особо отметить выдающийся вклад Раиса Татарстана в укрепление связей России с Исламским миром, наведение мостов взаимопонимания и сотрудничества, сопряжение долгосрочных интересов и целей.

Во многом благодаря деятельности Рустама Минниханова, его умению как политика и дипломата выстраивать уважительные, доверительные, открытые отношения с руководителями многих государств мы видим значительные успехи в этом направлении. Одним из результатов является и проведение нынешнего Форума, широкий и представительный состав его участников.

Уважаемые друзья!

Очевидно, что сегодня отношения России с Исламским миром находятся на подъёме. Они обретают динамику и последовательность, охватывают новые сферы, имеют всё более чёткие ориентиры и растущий потенциал. Считаю, что это закономерный и объективный процесс.

В основе его лежат глубокий исторический контекст, многовековой опыт географического соседства, взаимного культурного и духовного проникновения и обогащения, схожее понимание подлинных ценностей и нравственных установок, присущих народам России и исламских государств.

На протяжении столетий Россия и мусульманские страны создавали цивилизационный пояс, соединявший Восток и Запад от Тихого океана до Атлантики. Формировались уникальные формы взаимоотношений, которые в основе своей строились на взаимном уважении, толерантности, признании интересов друг друга.

Этот исторический опыт в нынешних условиях вновь приобретает особую значимость и необходимость.

В данном контексте Россия и исламские страны демонстрируют пример того, как можно и нужно строить отношения между государствами и народами – уважительно, равноправно, вникая и понимая потребности и нужды партнёра, не прибегая к давлению, угрозам, использованию сиюминутных выгод. Убеждён, именно в этом наша сила, преимущество и перспектива. Также очевидно, что такой подход приобретает всё больше сторонников в мире.

Вместе с тем, помимо упомянутых принципов, считаю, что Россия и Исламский мир призваны показать образцы эффективных и привлекательных экономических и технологических моделей сотрудничества. Приверженность традиционным ценностям, миру и социальной справедливости, которые служат для нас нравственным стержнем и опорой, должна сочетаться с приобщением к современным тенденциям, инновационным внедрениям в экономику, повседневную жизнь. И здесь, я убеждён, есть огромное поле для совместной деятельности.

Мощный технологический, научный, образовательный потенциал России в совокупности с такими неоспоримыми преимуществами многих государств Исламского мира, как развитая инфраструктура, наличие обширных природных ресурсов, молодого и мобильного населения, других факторов роста, создаёт условия для масштабных совместных проектов, выстраивания устойчивых линий промышленного, энергетического, транспортного сотрудничества, научных и образовательных обменов, объединения интеллектуальных сил и передовых, прорывных решений.

В целом убеждён, что, будучи открытыми к партнёрству для всего мира, Россия и исламские страны, объединив свои огромные возможности, способны самым серьёзным образом и в позитивном ключе повлиять на глобальные тенденции – в политике, экономике, в нравственном и психологическом плане, демонстрируя, что добрая воля, миролюбие, уважение и стремление к прогрессу не в ущерб самобытности, национальному достоинству и историческому опыту должны оставаться краеугольным камнем в отношениях между государствами и народами. Альтернативы здесь нет.

Туркменистан как ответственный член мирового сообщества и часть Исламского мира видит своей целью содействие такому подходу, предлагая конкретные шаги и действия.

Как известно, на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Президент Туркменистана выступил с инициативой разработки Стратегии глобальной безопасности, органичной частью которой стало бы использование потенциала нейтралитета и превентивной дипломатии.

Ещё одним важным событием стало единогласное, при соавторстве 86 государств-членов ООН, принятие 21 марта 2024 года Генеральной Ассамблеей предложенной Туркменистаном Резолюции об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Это большое, значимое событие. И я бы хотел, пользуясь случаем, выразить признательность всем странам, и особенно государствам-соавторам, многие представители которых участвуют в нынешнем форуме в Казани, за понимание и активное участие в подготовке и одобрении этого документа.

Считаю, что в деле продвижения мира и доверия исламские страны могут сыграть значимую роль. Их голос должен твёрдо и авторитетно прозвучать с ясным призывом сделать максимум для деэскалации обстановки в мире, перевода конфликтов в переговорное русло, создать условия для уважительного диалога, утверждения в международных делах не только культуры общения, но и культуры консенсуса.

Предлагаю на этом Форуме рассмотреть возможность разработки «Исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия». Видим её как согласованный комплекс подходов и предложений, своеобразную Дорожную карту на основе постулатов ислама как религии мира, добра и справедливости, и обращённой к народам планеты.

Считаю целесообразным обсудить это предложение с Организацией исламского сотрудничества, другими заинтересованными международными структурами, вместе поработать над текстом и выдвинуть его на одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН в качестве официального документа.

Важный момент: «Исламская инициатива» должна быть открыта для присоединения к ней всех государств. Уверен, что в таком виде она найдёт отклик у всех здравомыслящих и ответственных сторон мирового сообщества, не только у политиков, но и у простых людей, даст чёткий и мощный сигнал: исламская умма не стоит в стороне, а консолидированно и при поддержке других государств и народов активно и конструктивно намерена влиять на положение дел в мире, содействовать достижению согласия и компромиссов.

Уважаемые участники!

Ислам – это одна из тех прочных и устойчивых духовных скреп, которые веками связывают многонациональный народ России и народы мусульманских государств.

Высочайшая культура, нравственная сила, глубокая духовность, отражённые в бессмертных творениях поэтов, философов, мыслителей, просветителей России и исламских стран – это наше общее достояние. Мы не отделяем себя от великой русской культуры, литературы, музыки, кинематографа, знаем, что они питались в том числе из источника мудрости, знаний и мировоззрения ислама и потому принадлежат в равной степени и России, и мусульманским странам.

В нынешнем году в Туркменистане и за его пределами широко отмечается 300-летие со дня рождения великого классика туркменской литературы, выдающегося мыслителя Востока Махтумкули Фраги. В России, в частности, в Москве, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге, Астраханской области, во многих странах Исламского мира проходят мероприятия, посвящённые этому юбилею. Хочу выразить за это огромную благодарность всем нашим друзьям. В Туркменистане высоко ценят такую поддержку и рассматривают её не просто как дань памяти нашему национальному гению, но и как знак уважения к туркменскому народу, готовности укреплять культурные и духовные связи с Туркменистаном.

В этой связи считаю нужным высказать ещё одну важную, на мой взгляд, мысль. Хотелось бы, чтобы юбилей Махтумкули не закончился вместе с самими торжествами.

Уважаемые друзья!

Пусть он станет отправной точкой для формирования нового этапа культурного, гуманитарного, духовного, научного сотрудничества между Туркменистаном и Россией, странами Исламского мира, воодушевит наших литераторов, издателей, учёных, исследователей на новые совместные проекты по широкому кругу историко-литературных, философских тем, помогает совместному творчеству молодых дарований, выработке тематических программ по линии учебных заведений.

Это вклад в будущее, который обеспечит нашим странам одну из важнейших стратегических перспектив сотрудничества, прогресса, взаимопонимания и симпатии, ещё более упрочит общность благородных помыслов и устремлений России и Исламского мира.

Благодарю за внимание и желаю всем участникам заседания крепкого здоровья, успехов в их ответственной деятельности.

Пользуясь случаем, передаю братскому народу Татарстана пожелания мира и благополучия.

В заключение хочу ещё раз отметить весомый вклад уважаемого Рустама Нургалиевича Минниханова в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и странами Исламского мира и выразить признательность за предпринимаемые усилия в этом направлении.