Гурбангулы Бердымухамедов встретился в Казани с Минтимером Шаймиевым

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, участвующий в XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» в Казани, встретился с государственным советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым, сообщает TDH.

Глава высшего органа народной власти Туркменистана высоко оценил успешное развитие Татарстана по различным направлениям и растущий авторитет республики на международной арене.

В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов пожелал успешного проведения KazanForum и всех мероприятий, нацеленных на раскрытие торгово-экономического, научно-технического и культурного потенциала взаимодействия России с исламским миром.

Минтимер Шаймиев отметил актуальность инициативы Национального Лидера туркменского народа о разработке «Исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия» и целесообразность ее выдвижения на сессии Генассамблеи ООН в виде официального документа.

Собеседники подчеркнули эффективность туркмено-татарстанского сотрудничества в различных отраслях, включая нефтегазовую, судостроение, химпром, поставки авиатехники и автомобилей.

Особо отмечена продуктивность партнерства в культурно-гуманитарной сфере, где многочисленные туркменские студенты получают образование в вузах Татарстана. Стороны выразили уверенность, что взаимное обогащение культур будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений.