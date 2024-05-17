В туркменском пединституте состоится международная конференция

7 июня в Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди состоится Международная научная онлайн-конференция «Наука и образование в XXI веке»

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», форум по случаю Дня науки пройдет с участием представителей высших школ Туркменистана и зарубежных стран.

Конференция будет проводиться в двух секциях:

Современные направления науки и их развитие (информатика, биология, химия и гуманитарные науки). Современные технологии обучения молодого поколения (педагогика, психология, методика преподавания – инновационные технологии обучения).

Как ожидается, на площадке форума состоятся научные дискуссии по актуальным проблемам образования, разработки и внедрения в педагогику и методику преподавания отдельных дисциплин инновационных образовательных технологий.

С детальной информацией о проведении мероприятия можно ознакомиться на сайте института.