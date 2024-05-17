В Ашхабаде открылась Международная конференция министров культуры

В Ашхабаде стартовала Международная конференция министров культуры, посвященная 300-летию великого поэта Востока Махтумкули Фраги. Мероприятие проходит в столичном отеле «Йылдыз». В фойе отеля развернута выставка декоративно-прикладного, изобразительного и фотографического искусства. Кроме того, на книжных стендах представлены труды Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, включая сборники стихов Махтумкули.

Участники заслушали приветственное обращение Президента Сердара Бердымухамедова, в котором подчёркивалось, что форум придаст мощный импульс расширению взаимовыгодного сотрудничества в сфере культуры, дальнейшей деятельности в этой области, глубокому изучению и широкой популяризации в мире богатого литературного наследия Махтумкули Фраги, призывавшего народы к единству и миру на всей Земле.

Модератор мероприятия – министр культуры Туркменистана Атагельды Шамырадов. В конференции участвуют делегации из стран Азии, Европы, представители ООН, ТЮРКСОЙ, СНГ и других организаций.

Вечером запланировано открытие культурно-паркового комплекса и монумента Махтумкули Фраги, где также установлены памятники известным зарубежным литераторам, сообщает электронная версия газеты «Нейтральный Туркменистан».