Ашхабад претендует на звание «Города новых спортивных возможностей СНГ»

На заседании экспертной группы в штаб-квартире СНГ 15 мая обсуждался проект решения об объявлении Ашхабада «Городом новых спортивных возможностей Содружества», сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ.

По итогам встречи проект решения был согласован на экспертном уровне и направлен в правительства государств-членов СНГ для рассмотрения на ближайшем заседании Совета глав правительств Содружества.

Исполнительному комитету СНГ совместно с Госкомитетом по физкультуре и спорту Туркменистана поручено включить вопрос о Концепции подготовки и проведения Игр дружбы в повестку предстоящего заседания Совета по физической культуре и спорту, которое состоится 23-25 мая в Гюмри (Армения).