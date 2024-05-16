Туркменский фильм участвует в программе XVII Чебоксарского международного кинофестиваля

Новый художественный фильм Daragt («Дерево судьбы») представит Туркменистан в конкурсной программе XVII Чебоксарского международного кинофестиваля, посвящённого этническому и региональному кино.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», фестиваль пройдёт в столице Чувашской Республики с 23 по 29 мая. Фестивальная премьера туркменского фильма состоится в кинотеатре «Волжский» 27 мая в 17:00.

Кинокартина Daragt, снятая кинорежиссёром Сахысалыхом Байрамовым в 2023 году на Объединении «Туркменфильм» имени Огузхана, рассказывает о судьбе туркменской семьи.

Отправным событием ленты является начало Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Как и тысячи добровольцев, супруг главной героини отправляется на фронт, а ей предстоят долгие годы ожидания возвращения любимого.

Все фильмы, представленные на площадке XVII Чебоксарского международного кинофестиваля, будут демонстрироваться на языке оригинала.

Также в программе кинофорума запланированы творческие встречи, мастер-классы и показы фильмов для детской аудитории.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в Чувашской государственной филармонии, отмечает источник.