Туркменистан представлен на встрече по упрощению торговых процедур в ЦА

Ассоциация «Туркмен Логистика» по приглашению Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) приняла участие во II Региональной встрече Национальных Комитетов по упрощению процедур торговли (НКУПТ) стран Центральной Азии, прошедшей в Алматы в рамках Центрально-Азиатского торгового форума. Об этом сообщает сайт туркменской логистической ассоциации.

Мероприятие собрало представителей исполнительных органов центральноазиатских стран, ответственных за таможенные процедуры, транспорт, фитосанитарный и ветеринарный контроль на границе, а также представителей частного сектора.

В ходе первой сессии представители НКУПТ стран региона выступили с докладами, обозначив приоритетные направления реализации мер по упрощению процедур торговли. На второй сессии эксперты международных структур, включая GIZ, CLDP, ЕЭК ООН и USAID, рассказали о ходе реализации соответствующих программ.

Участникам встречи были представлены возможности инновационных цифровых решений, таких как Green trade facilitation, E-Phyto, CART.is и мобильное приложение catMap, направленных на упрощение торговых процедур.

В рамках тематических рабочих групп обсуждались планы мероприятий по развитию Региональной платформы НКУПТ. По итогам встречи планируется определить приоритетные направления сотрудничества в рамках этой платформы для упрощения торговых процедур в Центральной Азии.