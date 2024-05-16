Туркменистан представил продукцию на выставке Russia Halal Expo в Казани

15 мая в Казани начала работу международная выставка Russia Halal Expo, организованная в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: Kazan Forum». Особое внимание посетителей привлек стенд Туркменистана, продемонстрировавший широкий спектр продукции, сообщает МИЦ.

На выставочном стенде Туркменистана представлены изделия медицинской, пищевой, текстильной промышленности, а также экспозиция туркменских ковров и народных музыкальных инструментов.

Большой интерес у гостей вызвала коллекция целебных чаев, созданных по рецептам на основе энциклопедии «Лекарственные растения Туркменистана» Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Туркменские компании, государственные корпорации, крупнейшие банки и финансовые институты также представили свои достижения на национальном павильоне. Это позволило гостям мероприятия оценить экономический потенциал Туркменистана, обсудить инвестиционные возможности и перспективы развития международного бизнес-сотрудничества.