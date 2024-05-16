Туркменистан и Татарстан наращивают многоплановое сотрудничество

Состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, которая прошла при участии членов делегаций обеих сторон.

Руководитель Татарстана поблагодарил высокого гостя за принятое приглашение посетить Казань для участия в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» и в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которая выступает объединяющей международной общественной платформой.

Подчеркнув, что сотрудничество между Туркменистаном и Республикой Татарстан развивается по восходящей линии по всему своему спектру, Рустам Минниханов особо отметил заслуги Национального Лидера туркменского народа в укреплении плодотворных двусторонних отношений.

Отмечалось также, что инициированный Гурбангулы Бердымухамедовым созидательный политический курс, обусловивший поступательный прогресс Туркменистана и его международный авторитет, сегодня успешно претворяется в жизнь под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.

– Татарстан высоко ценит и дорожит многолетними партнёрскими связями с Туркменистаном, и будет всемерно способствовать их наращиванию, – подчеркнул руководитель республики, адресовав наилучшие пожелания братскому туркменскому народу.

Поблагодарив за оказанный радушный приём и гостеприимство, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что очень рад встретиться с главой Татарстана в Казани, а также передал тёплые слова приветствия от Президента Сердара Бердымухамедова.

Выразив признательность за приглашение, глава Халк Маслахаты пожелал успешного проведения Форума и заседания Группы стратегического видения, нацеленных на активизацию экономического взаимодействия России с исламским миром, что демонстрирует высокий авторитет и международный интерес к Татарстану.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил убеждение, что визит делегации Туркменистана и предстоящие встречи внесут вклад в расширение двустороннего сотрудничества, являющегося важной составляющей конструктивного партнёрства обеих стран.

– На протяжении веков наши народы поддерживают дружественные отношения, основанные на общности культур, схожести языков, традиций, единой религии, на уважении друг к другу и равноправии, – подчеркнул председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе встречи собеседники отметили успешное сотрудничество в нефтегазовой отрасли, судостроении, химической промышленности, поставках авиационной техники и грузовых автомобилей, а также в гуманитарной сфере, включая образование, культуру и искусство.

Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил намерение Туркменистана укреплять и расширять многоплановое сотрудничество с Татарстаном в рамках стратегического партнерства с Россией.

Поблагодарив за приглашение, Национальный Лидер туркменского народа пожелал Рустаму Минниханову крепкого здоровья и дальнейших успехов, а братскому народу Татарстана – мира, благополучия и процветания.