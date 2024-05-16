ПРООН и Посольство Великобритании окажут поддержку коллегиям адвокатов в Туркменистане

Программа развития ООН (ПРООН) и Посольство Великобритании в Туркменистане 14 мая подписали Соглашение о вкладе в поддержку проекта «Повышение потенциала коллегий адвокатов в Туркменистане».

Проект окажет содействие коллегиям адвокатов в Туркменистане по предоставлению юридической помощи в соответствии с международными стандартами.

Особое внимание будет уделено оказанию помощи в создании Национальной палаты адвокатов Туркменистана с целью представления и защиты интересов адвокатов. Нацпалата будет заниматься вопросами координации деятельности коллегий адвокатов в регионах и городе Ашхабаде, обеспечением качественной юридической помощи со стороны адвокатов, решением вопросов, затрагивающих интересы адвокатского сообщества.

Проект будет способствовать реализации специального раздела Национального плана действий по правам человека на 2021–2025 годы под названием «Совершенствование системы коллегий адвокатов», который направлен на совершенствование законодательства об адвокатуре и доступе к юридическим услугам, обеспечение равенство сторон в судопроизводстве.