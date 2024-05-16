Председательство в ТЮРКСОЙ официально перешло Туркменистану

Туркменистан официально принял председательство в Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) на торжественной церемонии в Ашхабаде 16 мая. Председательство перешло к Туркменистану от Азербайджана, сообщает МИЦ.

На 10-м заседании Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ генеральный секретарь организации Султан Раев передал символ председательства ответственному секретарю Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемовой.

Рустемова будет председателем ТЮРКСОЙ от имени Туркменистана. Она обладает богатым дипломатическим опытом, долгое время работая послом Туркменистана в Индии и Китае. Ранее ее карьера была связана со сферой культуры.

Передача председательства в ТЮРКСОЙ подчеркивает приверженность Туркменистана сохранению и развитию тюркской культуры на международном уровне.