Постпред Туркменистана при ООН в Женеве и глава МККК обсудили ряд актуальных вопросов

В Женеве состоялась встреча Постоянного представителя Туркменистана при отделении ООН Вепа Хаджиева с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер. Об этом сообщает МИЦ со ссылкой на туркменское постпредство.

В ходе обмена мнениями по актуальной повестке партнёрства была отмечена возможность гуманитарных акций в регионах Центральной Азии, Среднего и Ближнего Востока, установления сотрудничества с Благотворительным фондом имени Гурбангулы Бердымухамедова по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям. Также были рассмотрены вопросы организации информационных кампаний, направленных на повышение осведомленности населения и обновления имеющейся правовой двусторонней базы между сторонами.

Была обсуждена тема участия туркменской стороны в 34-й Международной конференции «Преодолевать неопределенность — укреплять человечество», запланированной на 28-31 октября в Женеве.

Конференция станет платформой для диалога между представителями Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и государствами-участниками Женевских конвенций. В ходе форума будут определены шаги для усиления воздействия гуманитарных мер в ответ на новые, текущие и будущие кризисы.