Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Президенту Филиппин

В столице Филиппин Маниле состоялась официальная церемония, в ходе которой посол Туркменистана в Республике Филиппины Атадурды Байрамов вручил верительные грамоты Президенту страны Фердинанду Ромуальдесу Маркосу-младшему. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Во время беседы с главой государства посол Байрамов передал приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. Он также заверил филиппинскую сторону в стремлении Туркменистана углублять дружественные отношения между двумя странами в различных сферах сотрудничества.

В свою очередь, Президент Республики Филиппины выразил глубокую признательность за теплые приветствия и попросил передать ответные дружеские слова. Он подчеркнул важность взаимопонимания и сотрудничества между Филиппинами и Туркменистаном, а также передал наилучшие пожелания туркменскому народу.