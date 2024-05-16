Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Валерия Гергиева с гастролями в Туркменистан

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита в Казань встретился с директором Мариинского театра, а также генеральным директором Большого театра Валерием Гергиевым и пригласил его с гастролями в Туркменистан, пишет «Татар-информ».

Знаменитый дирижер в эти дни выступает в Казани в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля. Глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Валерия Гергиева за внимание к республике и предоставленную татарстанской публике возможность насладиться выдающимися солистами и музыкальными коллективами.

Валерий Гергиев выразил благодарность за внимание и заметил, что всегда с удовольствием приезжает в Татарстан. Он также подчеркнул, что Пасхальный фестиваль с каждым годом вызывает все больший интерес у публики.

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Татарстан для участия в KazanForum-2024 — Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир», который проходит в Казани с 14 по 19 мая. Основная программа форума началась 15 мая и включает 125 тематических сессий по 12 направлениям.