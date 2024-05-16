Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Казань

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Республику Татарстан Российской Федерации, сообщает TDH.

В эти дни в Казани в 15-й раз проводится Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», на который в качестве почётного гостя приглашён Национальный Лидер туркменского народа, Гурбангулы Бердымухамедов.

По прибытии в Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая города Казань, где на флагштоках были подняты Государственные флаги Туркменистана, Российской Федерации и Республики Татарстан РФ, Гурбангулы Бердымухамедову по сложившейся доброй традиции гостеприимства были преподнесены хлеб-соль, национальное татарское блюдо чак-чак и цветы.

В воздушной гавани Национального Лидера туркменского народа, сердечно приветствовали Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов и другие официальные лица.

Из аэропорта совместный кортеж председателя Халк Маслахаты Туркменистана и Раиса Республики Татарстан проследовал в Казанский Кремль. На территории этого историко-архитектурного комплекса Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов побеседовали за традиционной чашкой чая, отметив высокий уровень и позитивную динамику двустороннего сотрудничества.