В ашхабадском выставочном центре изобразительного искусства открылась выставка

В Ашхабаде, Выставочном центре изобразительного искусства открылась тематическая экспозиция работ туркменских художников, посвященных национальным праздникам – Дню Государственного флага и Дню Конституции.

Всего здесь представлено около 60 картин, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Одним из мотивов художественных работ выступила тема современного города, с его высотными зданиями, широкими проспектами, ночными огнями.

Также внимание художников обращено к молодому поколению – юным музыкантам, спортсменам, труженникам. Картина Гызылгуль Худайбердыевой «Исполнительница эпохи независимости» изображает девочку, играющую на скрипке на лоне природы.

«Победа за нами!» — чемпионка Азиады-2017 бежит по земле покрытой алыми маками. В руках девушки — гордо развивающийся на ветру флаг Туркменистана. Все свои достижения, в том числе и в спорте, туркменистанцы посвящают Родине.

Много на выставке картин, посвященных туркменской природе, национальным ценностям.