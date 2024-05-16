Выступление Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с Рустамом Миннихановым

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Республику Татарстан Российской Федерации. В Казанском Кремле состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, передает TDH.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич!

Очень рад встретиться с Вами в столице дружественного Татарстана. Здесь мы всегда чувствуем к себе особое уважение, искреннее и тёплое отношение со стороны братского татарского народа.

Пользуясь случаем, позвольте передать Вам тёплые слова приветствия от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Выражаю признательность за приглашение принять участие в Международном экономическом форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024» и ежегодном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», а также пожелать успешного проведения всех запланированных мероприятий!

Позвольте от имени всех членов нашей делегации выразить благодарность за оказанное радушие и гостеприимство.

Проведение в Казани столь значимых международных мероприятий, направленных на активизацию экономического взаимодействия Российской Федерации со странами Исламского мира, является показателем высокого авторитета и большого международного интереса к Татарстану.

Исходя из этого выражаем глубокую убеждённость, что нынешний визит делегации Туркменистана и предстоящие встречи на различных площадках внесут весомый вклад в расширение наших двусторонних отношений, которые являются важной составляющей стратегического партнёрства Туркменистана с Российской Федерацией.

Уважаемый Рустам Нургалиевич!

На протяжении веков наши народы поддерживают дружественные отношения, основанные на общности культур, сходстве языков, единой религии, схожести традиций, уважении друг к другу и равноправии.

Одним из основных факторов системного и эффективного двустороннего взаимодействия являются регулярные встречи и контакты на высшем уровне.

В этой связи хочу отметить Ваш недавний визит в Туркменистан для участия в мероприятиях, приуроченных к Национальному празднику туркменского скакуна, в ходе которого были обсуждены нынешнее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества с учётом интересов национальных экономик и большого опыта многолетней совместной работы.

Мы эффективно сотрудничаем по различным ­направлениям, в частности, следует отметить успешную работу в нефтегазовой отрасли, судостроении, химической промышленности, в области поставок авиационной техники и грузовых автомобилей.

Не менее важным аспектом туркмено-татарстанских отношений является сотрудничество в гуманитарной сфере, в том числе в области образования, культуры и искусства.

Пользуясь случаем, вновь подтверждаем своё намерение и далее продолжать активную деятельность, направленную на укрепление многопланового сотрудничества с братским Татарстаном в рамках стратегического партнёрства с Российской Федерацией.

Уважаемый Рустам Нургалиевич!

В завершение ещё раз выражаю признательность за приглашение и от всей души желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе, а братскому народу Татарстана – мира, благополучия и процветания», – сказал в своем выступлении Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.