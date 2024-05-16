Бягуль Керимова представила Туркменистан на VIII Форуме молодых дипломатов стран ОИС в Казани

Сегодня в Казани состоялся VIII Форум молодых дипломатов стран-членов Организации исламского сотрудничества. От Туркменистана в форуме приняла участие молодая сотрудница дипломатической службы Бягуль Керимова.

Главной темой форума стала дипломатия нового многополярного мира.

Лидер Республики Татарстан Рустам Минниханов при встрече с участниками форума подчеркнул:

«Мы видим большой потенциал в развитии молодежной дипломатии и контактов среди молодых сотрудников дипломатических ведомств».

Сегодня Татарстан и вся Российская Федерация поддерживают тесные и эффективные отношения с исламскими странами в различных форматах.

По данным пресс-службы главы Республики Татарстан, за всю его историю в форуме молодых дипломатов приняли участие более 250 представителей из 40 стран мира. Также за последние два года в столице Татарстана дважды прошел Глобальный форум молодых дипломатов с участием более 300 делегаций.

В своем выступлении Бягуль Керимова рассказала о внешней политике и дипломатии Туркменистана, а также о том внимании и доверии, оказываемым молодежи со стороны государства.