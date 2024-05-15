Эндо пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Всемирную выставку «EXPO-2025» в Японии

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Тошиаки Эндо. Во встрече также приняла участие член Палаты представителей Парламента Японии Айано Сато, пишет TDH.

Отметив, что Туркменистан и Япония конструктивно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, Национальный Лидер туркменского народа высказал в адрес японской стороны благодарность за поддержку нейтрального статуса и миролюбивого внешнеполитического курса Туркменистана, а также его инициативы о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия.

– В следующем году под этим девизом будет проведён ряд мероприятий, –сказал Гурбангулы Бердымухамедов, пригласив принять в них участие представителей Японии.

Высказав признательность за оказанный радушный приём, председатель Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы отметил, что с большой теплотой вспоминает состоявшуюся в 2022 году в Японии встречу с Национальным Лидером туркменского народа, на которой были рассмотрены приоритетные аспекты межгосударственного сотрудничества.

Пользуясь случаем, Тошиаки Эндо также пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Всемирную выставку «EXPO-2025», которая пройдёт в Японии в следующем году.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам туркмено-японского сотрудничества, где одним из ключевых направлений является взаимодействие в торгово-экономической сфере. В данной связи Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул весомый вклад японских партнёров в претворение в жизнь программы индустриализации Туркменистана, реализацию крупных инвестиционных проектов.

В течение многих лет крупные компании Японии эффективно работают в газовой сфере и химической промышленности Туркменистана. Здесь в качестве наглядного примера был приведён успешно реализованный совместный проект по строительству в Ахалском велаяте завода по производству бензина из природного газа. В данной связи гость отметил, что выпускаемый на этом суперсовременном предприятии высококачественный бензин, полностью отвечающий экологическим стандартам, востребован за рубежом.

Широкие перспективы имеются также для сотрудничества в сфере применения передовых технологий, в частности, в области проектирования, строительства и управления «умными» городами.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено развитию межпарламентских связей. Здесь значимая роль отводится деятельности Туркмено-японской и Японо-туркменской групп дружбы, призванных служить эффективным механизмом обмена опытом в законотворческой сфере, укрепления профильных двусторонних контактов и проведения консультаций.

В данном контексте отмечалось, что осуществляется работа по реализации инициативы Гурбангулы Бердымухамедова об организации в Ашхабаде встречи руководителей Парламентов центральноазиатских стран и Японии в рамках диалога «Центральная Азия + Япония», в формате которого накоплен позитивный опыт сотрудничества.

Подчёркивалось также, что значимую роль в укреплении межгосударственных отношений, безусловно, играет сотрудничество в гуманитарной сфере, способствующее сближению народов и взаимообогащению культур. При этом была выражена готовность Туркменистана и Японии к продолжению многолетнего плодотворного взаимодействия в данном направлении.

Пользуясь случаем, гость сердечно поздравил Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Сердара Бердымухамедова и весь туркменский народ с 300-летием Махтумкули Фраги, а также с приближающимся большим праздником – Днём Конституции и Государственного флага.