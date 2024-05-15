Президент Туркменистана принял главу Туркмено-Австрийского общества

Президент Сердар Бердымухамедов принял главу Туркмено-Австрийского общества Неду Бергер, прибывшую в Ашхабад для участия в культурных мероприятиях, посвящённых 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя, всемирно признанного классика литературы Востока Махтумкули Фраги, а также для проведения ряда встреч в целях обсуждения нынешнего состояния двустороннего сотрудничества в области культуры и перспектив его дальнейшего развития, сообщает TDH.

Тепло поприветствовав гостью на древней и гостеприимной туркменской земле, глава государства выразил уверенность, что итоги нынешнего визита станут важным шагом в расширении партнёрства между Туркменистаном и Австрийской Республикой.

Отметив, что важной составляющей туркмено-австрийских отношений являются культурно-гуманитарные связи, глава Туркменского государства дал высокую оценку проводимым под руководством Неды Бергер творческим акциям, которые заняли особое место в развитии культурного сотрудничества.

– Вы являетесь давним и истинным другом Туркменистана. На протяжении многих лет Вы активно участвуете в проводимых в нашей стране различных праздниках, последовательно вносите вклад в развитие межгосударственных отношений, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

В данной связи была особо отмечена значимость культурных мероприятий, проводимых в тесном сотрудничестве с Туркмено-Австрийским обществом. Это прежде всего концерты Туркмено-австрийского симфонического оркестра Galkynyş, созданного 15 лет назад по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Венские балы и др.

Замечательным событием по случаю предстоящего 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и 70-летия постоянного нейтралитета Австрии станет инициированное Недой Бергер создание в Ашхабаде Дома Австрии в будущем, 2025 году.

Также обсуждался вопрос проведения в текущем году в Туркменистане шестого Венского бала.

Выразив благодарность за неустанный труд, нацеленный на укрепление уз дружбы и расширение двустороннего сотрудничества, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал главе Туркмено-Австрийского общества крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.